Milan, smentita sul rinnovo di Theo Hernandez: ma c'è un problema ancora più grosso

Già in precedenza vi avevamo parlato del rinnovo ad un passo, ma dalla Spagna giunge una notizia che non rispecchia quanto scritto in precedenza. Secondo quanto riferito da 'AS', infatti, al momento non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra il Milan e l'agente di Theo Hernandez per il prolungamento di contratto. Non solo, perché già qualche club in giro per l'Europa avrebbe bussato alla porta per chiedere informazioni. Dal canto suo il francese, come detto, vorrebbe rimanere al Diavolo, ma se non si dovesse muovere nulla attenzione a tutti i possibili scenari.