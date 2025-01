Milan, vicino il rinnovo di Theo Hernandez: decisiva una mossa del club

Theo Hernandez, come per altro alcuni suoi compagni di squadra, sarebbe molto vicino al rinnovo con il Milan. Il terzino rossonero, nel corso dell'ultimo derby contro l'Inter di Supercoppa Italiana, sembra aver trovato quel clic mentale che potrebbe fargli svoltare la stagione. Finora non aveva mai trovato sintonia con Paulo Fonseca e questo era pesato sul suo rendimento che, fino a qualche giorno fa, era complessivamente insufficiente, soprattutto rispetto al livello a cui ci aveva abituato. Una rondine non fa di certo primavera, però intanto qualche segnale lo si è visto.