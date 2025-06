Theo Hernandez e il Milan: una storia d'amore che sembra essere arrivata alla fine. Con il contratto del francese in scadenza nel 2026 servirebbe un rinnovo per respingere le voci di calciomercato. Rinnovo che, ad oggi, sembrerebbe praticamente impossibile. Per il terzino due strade: cessione ora o il prossimo anno se ne potrà andare via a parametro zero. Da ieri le voci sull'Al-Hilal si sono intensificate: accordo con il Milan per circa 30 milioni e proposta da 18 milioni al calciatore.