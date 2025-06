Calciomercato Milan, per Theo Hernandez si aggiunge un’altra squadra: ecco quale

I tifosi rossoneri assistono e seguono una vicenda che rischia di spezzare il loro cuore. La storia tra il Milan e Theo Hernandez sembra arrivata al capolinea a il terzino francese appare destinato a lasciare il Diavolo. Su di lui c'è il forte interessamento dall'Arabia, con l' Al-Hilal in pole position, ma Theo non ha ancora dato il suo sì definitivo.

Non è un mistero, infatti, che il classe '97 propenda per rimanere in Europa ma, finora, non è arrivata alcuna offerta dall'estero. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, dalla Spagna giunge l'interessamento dell'Atletico Madrid. Si tratterebbe di un semplice sondaggio e la priorità del Milan rimarrebbe quella dell'Al-Hilal, dato che le parti avrebbero già trovato un accordo sui 35 milioni di euro per la sua cessione.