Calciomercato Milan – Theo Hernandez via a gennaio? Quanto viene valutato dai rossoneri

Calciomercato Milan , Theo Hernandez sta giocando non ai suoi livello in questo inizio di stagione. Sono tante le voci sul possibile futuro del terzino rossonero visto che il rinnovo del contratto non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Milan - Theo Hernandez ceduto? Il Diavolo lo valuta con questa cifra

Theo Hernandez sarebbe ancora nel mirino del Manchester United, visto che Luke Shaw, soprattutto per colpa degli infortuni, non è quasi mai riuscito ad essere continuo. I discorsi sul rinnovo del calciatore restano ancora dubbiosi e il contratto del francese è in scadenza di contratto nel 2026. Il Milan, durante la scorsa campagna acquisti, avrebbe fissato la valutazione di Theo Hernandez a 80 milioni euro. Una valutazione che sarebbe in calo in questo momento. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Milan valuterebbe il suo capitano almeno 50 milioni di euro.