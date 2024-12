Milan, Theo Hernandez ultimi mesi col Diavolo? Situazione delicata

Il Milan ha perso contro l'Atalanta. I rossoneri hanno giocato un buon primo tempo, ma si è spenta la luce totalmente con l'uscita dal campo di Pulisic. Da quel momento il Diavolo non ha più attaccato. La squadra di Fonseca ha subito due gol e in entrambi i casi è stato protagonista in negativo Theo Hernandez. Il terzino è stato tra i peggiori della partita e il suo futuro al Milan potrebbe essere in bilico. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2026.