Calciomercato Milan – Baiocchini: “Theo Hernandez trattenuto dal Diavolo”

Manuele Baiocchini , giornalista di Sky Sport 24 che spesso parla del Milan, è intervenuto proprio a Sky parlando di Theo Hernandez . Il terzino rossonero non sta vivendo un grande momento dopo la brutta partita contro il Cagliari e le voci sul rinnovo. Secondo il giornalista, il francese sarebbe voluto partite in estate. Ecco le parole.

Calciomercato Milan - Theo Hernandez voleva partire? La rivelazione

"Theo Hernandez probabilmente all’inizio dell’estate scorsa aveva delle offerte per partire, mentre il Milan l’ha voluto tenere. Si è parlato anche di rinnovo di contratto, tra l’altro in alto mare e scade nel 2026. Il Milan vorrebbe tenerlo, ma per Theo Hernandez era arrivato il momento di cambiare un po’ aria. Invece è rimasto al Milan ed è rimasto da capitano, perché è uno dei capitani di questa squadra. Il rapporto con Fonseca mai decollato, le due giornate di squalifica…". LEGGI ANCHE: Milan, Deschamps lancia l'allarme: c'è da preoccuparsi per Theo Hernandez?