Calciomercato Milan – Thauvin, tanta voglia di vestire rossonero | News

Calciomercato Milan: l’offerta a Thauvin dell’Olympique Marsiglia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese, andrà in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia il prossimo 30 giugno 2021.

Come riferito qualche giorno fa, in Francia, da ‘Téléfoot‘, l’OM sta provando a riallacciare i contatti con l’entourage di Thauvin in questi giorni. Obiettivo, cercare di arrivare ad un accordo per il rinnovo.

Difficile che si concretizzi questo scenario. Thauvin, infatti, vuole provare una nuova esperienza professionale all’estero, dopo quella (fallimentare) in Premier League con il Newcastle United. Nello specifico, avrebbe dato la sua priorità al Milan.

Il club rossonero, che lo segue da tempo, ha già presentato una proposta di contratto a Thauvin. Il Diavolo vorrebbe vestire di rossonero Thauvin nel prossimo calciomercato estivo, nel 2021, con un contratto fino al 30 giugno 2024. Il Milan gli riconoscerebbe 3 milioni di euro netti l’anno di stipendio. Il tutto potrebbe essere anticipato a gennaio, con piccolo esborso economico per il cartellino, nel caso in cui il Milan cedesse Samu Castillejo.

C'è ancora, però, ampia differenza con la domanda dell'entourage di Thauvin, che vorrebbe firmare un accordo da 5 milioni di euro netti a stagione. La voglia di Thauvin di approdare al Milan potrebbe fare la differenza o, quanto meno, fare in modo che le parti si vengano incontro per trovare un'intesa.