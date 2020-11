Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Ecco l’offerta per Thauvin” | News

Calciomercato Milan: la proposta per Thauvin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese dell’Olympique Marsiglia, piace, come noto, molto al Milan.

Il club rossonero, già da qualche mese, ha preso contatto con il suo entourage per cercare di capire i margini per un suo eventuale approdo a Milano. A gennaio, qualora il Diavolo cedesse Samu Castillejo (in tal caso girerebbe i proventi della cessione dello spagnolo all’OM). O dal prossimo 1° luglio 2021, quando il contratto di Thauvin con la società della Costa Azzurra sarà scaduto.

L’Olympique Marsiglia, come vi avevamo detto già nei giorni scorsi, sta provando a convincere Thauvin a restare alla corte del tecnico portoghese André Villas-Boas. Il calciatore, però, vorrebbe un contratto lungo e dall’ingaggio più alto rispetto a quello attuale. Inoltre, va considerato come Thauvin sembra aver voglia di fare una nuova esperienza professionale all’estero, dopo quella non andata benissimo in Premier League con il Newcastle United.

Secondo quanto riferito da ‘Téléfoot‘, in Francia, il Milan resta sempre molto interessato a Thauvin e, addirittura, avrebbe già fatto pervenire all’agente del numero 26 dell’OM una proposta di contratto interessante. Si tratta, nella fattispecie, di un quadriennale, fino al 30 giugno 2025, con uno stipendio di 3 milioni di euro netti a stagione. Ancora non si conosce la risposta di Thauvin. Ma il Milan, intanto, muove passi concreti verso il suo prossimo, possibile colpo di calciomercato.

