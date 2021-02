Calciomercato Milan – Thauvin o Ikoné in attacco per l’estate | News

Calciomercato Milan: Thauvin favorito su Ikoné per l’attacco

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Milan continua a monitorare la situazione di Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia.

Thauvin ha dato la sua priorità al trasferimento in rossonero. Pertanto, il Milan sta trattando con il suo entourage per il contratto, che partirebbe, naturalmente, dal prossimo 1° luglio, quando Thauvin sarà libero a parametro zero sul mercato.

Si parla di un accordo fino al 30 giugno 2025 per un ingaggio di 3,5 milioni di euro più bonus netti a stagione. Almeno questa sarebbe l’intenzione del Milan.

In alternativa, sondaggi anche per Jonathan Ikoné, classe 1998, di proprietà del Lille. Segno evidente, comunque, di come il Diavolo voglia potenziare la fascia destra del suo attacco per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Thauvin, c’è una novità importante! Vai alla news >>>