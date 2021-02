TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 23 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 23 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria netta, 3-0, della Juventus in casa contro il Crotone nel ‘Monday Night‘ della 23^ giornata di Serie A. Doppietta di Cristiano Ronaldo, capocannoniere del torneo con 18 gol, e acuto di Weston McKennie. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, non ha alcuna intenzione di mollare la lotta Scudetto.

In alto, sotto la testata, si parla della Lazio, che oggi sfiderà il Bayern Monaco nella gara d’andata degli ottavi di Champions. E, inoltre, della contestazione ‘singolare’ ad Urbano Cairo, Presidente del Torino. In casa Inter, primato in classifica ma anche crisi societaria, con gli Zhang divisi.

In basso, spazio anche al Milan. Squadra in crisi ed i tifosi, sul web, se la prendono con il capitano Alessio Romagnoli e con Zlatan Ibrahimović per la sua prossima partecipazione a Sanremo.