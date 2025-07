Calciomercato Milan, terzino destro: salgono le quotazioni di Tchatchoua

Il nuovo nome per la corsia di destra — Adesso, è già tempo di proiettarsi sull'altra fascia. Con l'addio di Walker e la poca fiducia riposta in Emerson Royal (per il quale si cercano acquirenti), la società di via Aldo Rossi sta sondando varie piste per regalare ad Allegri un innesto funzionale al suo calcio. Il preferito per la corsia di destra è sempre stato Guéla Doué ma lo Strasburgo spara alto e chiede almeno 25 milioni. Probabilmente troppi per il budget del Milan.

Per diverso tempo si pensava che la prima alternativa potesse essere Marc Pubill, giovane terzino dell'Almeria. Nonostante alcuni approcci con il suo entourage e le rassicurazioni ottenute dal punto di vista fisico in seguito a delle visite mediche a cui hanno partecipato dei dipendenti rossoneri, il Milan non è convinto di affondare per lo spagnolo. Nelle ultime ore, addirittura, il colpo pare stia sfumando. Il Wolverhampton, infatti, ha offerto per lui 15 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Lo riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Dunque? Il QS in edicola stamattina fa un nuovo nome. Alla rosa dei candidati per il ruolo di terzino destro bisogna aggiungere Jackson Tchatchoua dell'Hellas Verona. Nell'ultima stagione il difensore ha collezionato 2 reti e 3 assist in 36 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia. Il classe 2001, dotato di grande velocità, si distingue per la sua duttilità. Infatti, può essere impiegato sia in posizione più avanzata - nel caso Allegri volesse passare al 3-4-3 - sia sulla corsia mancina.