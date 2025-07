Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, già in questa finestra di calciomercato, dopo appena una stagione in maglia rossonera, potrebbe giungere al termine l'esperienza di Emerson Royal con la maglia del Milan. Il terzino destro brasiliano, classe 1999, acquistato nell'estate 2024 per 15 milioni di euro dal Tottenham, non rientra nei piani della società e dell'allenatore Massimiliano Allegri ed è destinato ad andare via.