Calciomercato, ci siamo per Estupinan al Milan: ecco l’erede di Theo

Dovrebbe raggiungere i rossoneri in tournée a Hong Kong

Felici dell'affare il giocatore e Allegri, che vede in Estupinan un elemento con le caratteristiche adatte al suo progetto tecnico. Se riuscirà a svolgere in tempo l'iter burocratico per le visite mediche, l'idoneità sportiva e la firma sul contratto, Estupinan volerà in Asia, a Hong Kong, per unirsi al Milan in vista del secondo impegno della tournée, quello di sabato contro il Liverpool.