Calciomercato Milan – Sarà Tatarusanu il vice di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sarà Ciprian Tatarusanu il vice di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma nella stagione 2020-2021.

Tatarusanu secondo portiere rossonero

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come il Diavolo abbia scelto di puntare su Tatarusanu come secondo portiere. L’estremo difensore rumeno è a Milano da ieri sera e sosterrà le visite mediche con i rossoneri già domani.

Ha giocato tre anni nella Fiorentina

Tatarusanu è già noto agli sportivi del nostro Paese, in quanto ha giocato per tre stagioni, dal 2014 al 2017, con la maglia della Fiorentina. In viola, ha collezionato 101 gare tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Sono 119 i gol subiti da Tatarusanu con la squadra gigliata.

Tatarusanu prenderà meno di quanto chiesto da Begović

Arriva al Milan dall’Olympique Lione, dove faceva il secondo di Anthony Lopes, per un indennizzo minimo. Firmerà, con il club di Via Aldo Rossi, un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, da 1,2 milioni di euro l’anno. Poco più della metà di quanto chiedeva, insomma, il bosniaco Asmir Begović per restare in rossonero dopo il prestito da gennaio ad agosto.

Buona carriera tra Romania, Italia e Francia

Tatarusanu è un portiere solido, esperto, affidabile. Vanta una notevole esperienza internazionale, avendo giocato, in patria, per cinque anni con la maglia dello Steaua Bucarest (2009-2014), sia in Europa League sia in Champions League. Nelle ultime stagioni, poi, dopo l’esperienza fiorentina, si era trasferito in Francia.

I numeri di Tatarusanu tra Nantes e Olympique Lione

Prima di indossare per una stagione la casacca dell’OL, Tatarusanu era stato titolare per due stagioni tra i pali della porta del Nantes: lo ‘score‘ recita 67 gare tra Ligue 1 e coppe nazionali, 73 gol al passivo. Adesso, per lui, la grande opportunità di concludere la carriera in un grande club come quello rossonero. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DI LUCAS PAQUETÁ >>>