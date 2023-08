Calciomercato Milan – Attaccante, Taremi vorrebbe i rossoneri, ma …

Il giocatore accetterebbe volentieri di giocare nel Milan

Per il giocatore, autore di 31 gol e 14 assist in 51 partite nell'ultima stagione, la soluzione Milan sarebbe ideale per Taremi e accetterebbe di buon grado il passaggio in Italia. Per il 'CorSport', ad ogni modo, Taremi sarebbe soltanto un'alternativa, così come Luka Jović (Fiorentina) e altri nomi, al vero grande obiettivo, ovvero Hugo Ekitike del PSG. Milan, Moncada prepara il colpo in attacco >>>