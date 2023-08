Calciomercato Milan – Attaccante, è Jovic il vero piano B rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come i rossoneri stiano cercando un attaccante in questi ultimi giorni di trattative: il preferito del Diavolo è Hugo Ekitike ( PSG ), poi, però, il vero piano B risponderebbe al nome di Luka Jovic .

Calciomercato Milan: Jovic come nuovo vice Giroud?

Classe 1997, Jovic è finito fuori rosa alla Fiorentina: l'esclusione dalla lista UEFA dei viola è un chiaro segnale, da parte del tecnico Vincenzo Italiano, per fargli capire come non conterà più su di lui in questa stagione. Pertanto, il centravanti, autore di 13 gol in 50 partite nell'ultima stagione in Toscana, è in cima alla lista degli elementi da piazzare.