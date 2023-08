Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Burnley, tentativo per Origi”

Divock Origi potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per tornare in Premier League: ci prova il Burnley neo-promosso

Divock Origi potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato per far ritorno in Premier League. Dopo l'anticipazione di 'HLN Sport', in Belgio, arrivata nella serata di ieri, ecco la conferma dall'Inghilterra, più precisamente da 'talkSPORT'.