Calciomercato Milan – Torino su Origi: possibile a una sola condizione

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Divock Origi, attaccante belga classe 1995 che potrebbe lasciare il Milan in questa fase finale del calciomercato estivo. Il Torino, infatti, ha provato a bussare alla porta del Diavolo per l'ex Liverpool, reduce da una pessima prima stagione in maglia rossonera, con appena un assist e 2 gol in 36 partite disputate in tutte le competizioni.