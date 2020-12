Calciomercato Milan – Svincolati 2021, la situazione dei rossoneri | News

Calciomercato Milan, quanti svincolati al 30 giugno 2021!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato uno speciale a quei calciatori, in Serie A e non soltanto, che, al 30 giugno 2021, saranno svincolati e, pertanto, liberi sul mercato a parametro zero.

Sempre ammesso che, nel frattempo, non abbiano però rinnovato con l’attuale club di appartenenza. Analizzando la situazione in casa Milan, per esempio, il quotidiano romano ha ricordato come vi siano ben quattro calciatori in scadenza tra qualche mese.

Si tratta del portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, del difensore Mateo Musacchio, del centrocampista Hakan Çalhanoğlu e dell’attaccante Zlatan Ibrahimović. Da settimane Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e sportivo del Milan, trattano i rinnovi del portiere e del turco.

I dirigenti del Milan sono convinti di arrivare al loro obiettivo nel corso del calciomercato invernale. Nel frattempo, però, la firma non è ancora arrivata e, per il ‘CorSport‘, ciò lascia presagire che qualche telefonata ai rispettivi procuratori, Mino Raiola e Gordon Stipic, sia effettivamente arrivata da altri club interessati.

Del rinnovo di Ibrahimović se ne parlerà più avanti, visto che andrà verso i 40 anni e ha accusato molti problemi muscolari. Ma Stefano Pioli, tecnico rossonero, non vuole perdere lo svedese. Chi, invece, se ne andrà di sicuro è Musacchio, al quale non verrà sottoposta alcuna proposta di prolungamento.