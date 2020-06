Calciomercato Milan – Strada chiusa per arrivare a Tonali

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan, alla ricerca di forti centrocampisti per la prossima stagione, aveva provato ad inserirsi nella corsa al cartellino di Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino.

Il Presidente delle 'Rondinelle', però, ha fatto capire come per Tonali, che nel Milan sarebbe stato titolarissimo, in Italia il duello di calciomercato sia ridotto soltanto a due squadre nello specifico: Inter e Juventus. Anche perché Tonali è valutato 50 milioni di euro …