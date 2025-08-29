Calciomercato Milan, spunta Pellegrini: la Roma lo ‘svende’

Prezzo? La Roma lo potrebbe cedere anche per meno di 10 milioni di euro. Per il Milan, quindi, potrebbe essere un'occasione di calciomercato delle ultime ore. Pellegrini è un classe 1996.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, manca sempre meno alla fine della sessione estiva: la scadenza per il mercato italiano è fissata questo lunedì alle ore 20. I rossoneri potrebbero essere protagonisti importanti. Oltre all'arrivo di Nkunku, infatti, il club starebbe lavorando a un colpo in difesa che possa rinforzare il reparto di Allegri. Non solo, l'allenatore potrebbe volere anche un rinforzo a centrocampo che sappia inserirsi in area di rigore e che possa essere decisivo sotto porta.
Scollegata dall’operazione scambio Dovbyk-Gimenez, secondo Roma Today, ci potrebbe essere un'altra operazione di calciomercato tra Milan e Roma: i rossoneri potrebbero essere sulle tracce di Lorenzo Pellegrini. L’ex capitano giallorosso, in scadenza di contratto, sarebbe finito nel mirino del Diavolo dopo il grave infortunio di Jashari. La destinazione, si legge, sarebbe gradita al centrocampo romano: Pellegrini, infatti, preferirebbe restare in Serie A.
Prezzo? La Roma lo potrebbe cedere anche per meno di 10 milioni di euro. Per il Milan, quindi, potrebbe essere un'occasione di calciomercato delle ultime ore. Pellegrini è un classe 1996.
© RIPRODUZIONE RISERVATA