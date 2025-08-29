Calciomercato Milan, spunta Pellegrini: la Roma lo ‘svende’

Secondo Roma Today, ci potrebbe essere un'altra operazione di calciomercato tra Milan e Roma: i rossoneri sarebbero interessati a Pellegrini

Calciomercato Milan, manca sempre meno alla fine della sessione estiva: la scadenza per il mercato italiano è fissata questo lunedì alle ore 20. I rossoneri potrebbero essere protagonisti importanti. Oltre all'arrivo di Nkunku, infatti, il club starebbe lavorando a un colpo in difesa che possa rinforzare il reparto di Allegri. Non solo, l'allenatore potrebbe volere anche un rinforzo a centrocampo che sappia inserirsi in area di rigore e che possa essere decisivo sotto porta.