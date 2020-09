Calciomercato Milan – Soumaré nel mirino: è l’alternativa di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, sta cercando in tutti i modi di prelevare al più presto Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Stabilita la formula dell’operazione, ovvero un prestito con diritto di riscatto, si sta ragionando, adesso, sulle cifre complessive dell’affare tra feed iniziale e riscatto finale in favore del club rossonero.

Soumaré se salta l’operazione Bakayoko

Qualora, però, dovessero esserci complicazioni nella chiusura della trattativa per il ritorno di Bakayoko a Milano, il Diavolo, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sposterebbe le proprie attenzioni su un altro centrocampista. Stiamo parlando di Boubakary Soumaré, classe 1999, un francese di origini senegalesi in forza al Lille. Altro club ‘controllato’, seppur per una quota minoritaria, dal fondo Elliott Management Corporation.

Soumaré, ecco l’offerta che vorrebbe fare il Milan

Il Milan ha seguito Soumaré per tutta la passata stagione: il giocatore ha militato in Champions League e ha dunque acquisito esperienza. In questa stagione il Lille, proprio come il Milan, disputerà l’Europa League e Soumaré, proprio come Bakayoko, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Motivo per cui il Milan vorrebbe provare a prenderlo, nel caso si creassero le condizioni di cui sopra, in prestito con diritto di riscatto.

Quanta concorrenza per il giovane Soumaré!

Problema: sul calciatore c’è l’interesse di mezza Premier League (in particolare Arsenal, Liverpool e Manchester United) e del Real Madrid. INTANTO, IL MILAN PROVA A PIAZZARE UN ALTRO COLPO ALLA ‘CASA BLANCA’ >>>