Calciomercato Milan, sondaggio per Nuno Tavares: i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il primo colpo di questa campagna invernale. Kyle Walker dovrebbe essere il primo rinforzo ufficiale per Sergio Conceicao. Il terzino destro andrà a rinforzare la difesa rossonera. Non solo: il Milan potrebbe pensare a un acquisto in attacco (si parla di Joao Felix) e un colpo a centrocampo (Bondo il nome più chiacchierato). Occhio poi alle possibili sorprese a ai possibili movimenti anche in vista della prossima estate. Ecco chi potrebbe essere un giocatore nel mirino del Milan.