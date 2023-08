Calciomercato Milan – Accordo per Calafiori: occhio a Bartesaghi

Calciomercato Milan, bloccato Calafiori

Secondo quanto riferisce Sky, in attesa di cedere Fodé Ballo-Touré, il Milan sarebbe al lavoro alla ricerca del prossimo vice Theo. Il nome in pole resterebbe quello di Riccardo Calafiori, che sarebbe stato bloccato: i rossoneri, infatti, avrebbero un accordo di massima col Basilea per il prestito. Ci sarebbe però anche un'altra soluzione. Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 che milita nella Primavera milanista, potrebbe essere promosso nella prima squadra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – De Ketelaere all’Atalanta in chiusura. Le cifre