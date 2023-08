Calciomercato Milan – De Ketelaere all’Atalanta in chiusura: le cifre

Ormai è solo una questione di tempo. Dopo la cessione di Tonali il Milan lascerà partire anche Charles De Ketelaere . Il belga, nella sua unica stagione in rossonero, non ha brillato ed è sembrato sempre distante dal gioco di Stefano Pioli. La trattativa tra il Diavolo e l'Atalanta per il trequartista è ormai ai metri finali. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, De Ketelaere alla Dea in chiusura

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha dato le ultime novità e dettagli sulla trattativa. Per il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta la chiusura sarebbe prevista per domani e dopo domani. L'accordo totale dovrebbe essere questo: prestito oneroso da 3 milioni di euro; un diritto di riscatto in favore dell'Atalanta, fissato a quota 22 milioni. In più dei bonus da circa 4 milioni e una percentuale sulla futura rivendita dal 10%. Il belga, quindi, è ormai alla fine del suo percorso con il Milan. Calciomercato Milan – Altro centrocampista? I nomi sul taccuino di Furlani