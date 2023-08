Calciomercato Milan – Altro centrocampista? I nomi sul taccuino di Furlani

Chiaro e lampante come il Milan abbia dovuto e voluto ricostruire tutto il suo centrocampo in questa sessione di calciomercato . I rossoneri, probabilmente, giocheranno con una mediana tutta nuova. Occhio poi alla situazione Krunic, che resta in bilico tra la permanenza e la cessione. L'edizone odierna di Tuttosport parla proprio della situazone a centrocampo dei rossoneri e delle possibil mosse sul calciomercato .

Calciomercato Milan, un altro colpo a centrocampo?

Come scrive il quotidiano, il Milan potrebbe ulteriormente investire per un altro centrocampista a prescindere da Krunic. Si legge, infatti, come potrebbe arrivare un'alternativa al bosniaco e non un suo sostituto per forza. I due nomi più caldi sarebbero quelli di Dominguez e Schouten entrambi del Bologna. Per il primo ci sarebbe la concorrenza turca. Il terzo giocatore arriverebbe dall'Argentina: Tuttosport fa il nome di Federico Redondo, un profilo giovane che potrebbe piacere molto a Moncada e alla dirigenza del Milan. Il lavoro a centrocampo in questo calciomercato non è fintio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – “Rivoluzione inesorabile. Non è finita qui…”