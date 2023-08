Calciomercato Milan – “Rivoluzione inesorabile. Non è finita qui…”

Un calciomercato partito con il botto per il Milan che è uno dei protagonisti di questo primo periodo di contrattazioni e trattative. I rossoneri dovranno continuare continuare a lavorare molto per dare la rosa migliore possibile a Stefano Pioli. La squadra ha ancora bisogno di rinforzi in tutti i reparti e potrebbe anche essere ulteriormente rivoluzionata. I rossoneri potrebbero ancora lavorare molto in questo calciomercato.