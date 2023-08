Calciomercato Milan – Werder Brema e Ballo-Touré: balla un milione

Tra i giocatori del Milan in uscita c'è sempre Fodé Ballo-Touré , sul quale c'è il forte interesse del Werder Brema . Il giocatore potrebbe presta lasciare i rossoneri in questo calciomercato , con i rossoneri che dovranno cercare un altro vice Theo. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Ballo verso la Germania

Come riportato da Sky, i tedeschi avrebbero presentato una prima offerta da 3 milioni di euro, che però non sarebbe stata accettata dai rossoneri che chiedono 4 milioni, vale a dire la stessa proposta che aveva fatto il Fulham, destinazione rifiuta dallo stesso Ballo-Touré. Il Milan aspetterebbe ora il rilancio del Werder, ma ci sarebbe ottimismo, in quanto per chiudere la trattativa di calciomercato, bellerebbe solamente un milione.