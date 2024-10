Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera potrebbe lavorare per rinforzare la rosa a gennaio. La squadra di Fonseca ha dimostrato di avere alcune carenze, specialmente se si va a guardare le alternative ai titolari. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan starebbe pensando di cedere tre elementi in attacco ( LEGGI QUI ). In entrata ci sarebbero tre opzioni al vaglio. Ecco una di queste.

Calciomercato Milan - Skov Olsen un'idea: ecco quanto potrebbe costare

C’è un’idea, si legge, che porta ad Andreas Skov Olsen, 24 anni, danese del Bruges, che ha giocato in Serie A con la maglia del Bologna. Per questo potrebbe essere un colpo perfetto per gennaio, visto che ha 70 presenze in Italia e non avrebbe bisogno di adattamento. Dal gennaio 2022 è in Belgio, in cui ha segnato 10 gol da esterno nell'ultimo anno in Jupiler League, mentre nella stagione in corso è già a quattro 4 nelle prime dieci gare. Ma quanto potrebbe costare? Secondo la rosea circa 15 milioni di euro, perfettamente nel budget del calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, che fine ha fatto Musah? Non gioca ed è sparito: un problema e...