Calciomercato Milan – Si punta a trattenere Brahim Díaz | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Brahim Díaz è giunto la scorsa estate in prestito secco dal Real Madrid. Ma potrebbe restare

Il Milan, nella scorsa estate di calciomercato, ha preso Brahim Díaz in prestito secco dal Real Madrid. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come, tra passaggi a vuoto e gol e giocate di grande fantasia, il ragazzo, tutto sommato, si stia facendo largo in maglia rossonera.