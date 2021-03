Calciomercato Milan – Brahim Diaz, Maldini valuta il riscatto | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: il futuro di Brahim Diaz, secondo il giornale spagnolo As, è incerto

Quale sarà il futuro di Brahim Diaz? E' questa la domanda che si pone il giornale spagnolo AS. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si sarebbe convinto a riscattare il giocatore, ma il Real Madrid non ci rinuncerà tanto facilmente. La concorrenza al Santiago Bernabeu, però, è elevata, e questo potrebbe spingere Brahim Diaz a rimanere al Milan. Al momento non è stata presa alcuna decisione, ma le ultime partite della stagione saranno decisive per capire quale sarà il futuro dello spagnolo.Isco lascia il Real Madrid: è derby di mercato tra Milan e Inter