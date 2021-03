Calciomercato Milan – Si complica la pista Thauvin: i motivi | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Florian Thauvin, esterno offensivo francese, andrà in scadenza di contratto con l'OM il 30 giugno

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come, nella prossima sessione di calciomercato, il Milan avrebbe voluto ingaggiare Florian Thauvin. L'esterno offensivo francese, infatti, dal prossimo 1° luglio sarà libero a parametro zero poiché non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza con l'Olympique Marsiglia, suo attuale club.

Ci sono stati, in questi ultimi mesi, frequenti contatti tra Milan ed entourage di Thauvin per arrivare ad un accordo preliminare tra le parti. L'operazione, però, secondo il quotidiano torinese, ora rischia di naufragare. Thauvin, infatti, continua a chiedere uno stipendio di 4, se non addirittura 4,5 milioni di euro netti a stagione, 'forte' del suo status di giocatore svincolato.

Inoltre, a far da corredo ad un affare già a queste condizioni piuttosto oneroso, ci sarebbero da aggiungere pesanti commissioni in favore dei suoi agenti. Ecco i motivi per cui, dunque, il Milan si starebbe defilando su Thauvin. I rossoneri avrebbero, al contempo, iniziato a puntare qualche obiettivo alternativo: su tutti, Riccardo Orsolini (Bologna) e Jonathan Ikoné (Lille).