Calciomercato Milan – Orsolini nel mirino: costi e cifre dell’affare | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Riccardo Orsolini può lasciare il Bologna in estate; Diavolo pronto a mettere a segno il colpo

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe mettere a segno il colpo Riccardo Orsolini . Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola . Questo perché il club rossonero è alla ricerca di un esterno destro d'attacco in vista della prossima stagione, data la sempre più probabile partenza di Samu Castillejo .

Il primo obiettivo era (è?) Florian Thauvin dell' Olympique Marsiglia , che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il numero 26 della squadra della Costa Azzurra, però, continua a chiedere un ingaggio di 4, anche 4,5 milioni di euro netti a stagione. Più una serie di commissioni pesanti in favore dei suoi agenti.

Ecco, dunque, che il Diavolo è tornato ad interessarsi ad Orsolini, classe 1997, autore finora in stagione di 6 gol e 4 assist in 26 gare tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Bologna di Siniša Mihajlović. In rossoblu si gioca il posto con Andreas Skov Olsen, di recente il preferito del tecnico serbo e, pertanto, in estate potrebbe andare via nonostante il contratto in essere fino al 30 giugno 2023.