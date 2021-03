Mercato Milan, parla l’agente di Thauvin: “Chiede 4/4.5 milioni di euro”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Satin, procuratore di Thauvin, obiettivo di mercato del Milan, ha parlato del suo assistito

Intervenuto ai microfoni di 'Late Football Club', Bruno Satin, procuratore di Florian Thauvin, ha parlato del futuro del suo assistito sul quale c'è anche l'interesse del Milan. "Thauvin chiede uno stipendio netto annuo compreso tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. Nessuno gli vuole dare tutti questi soldi oggi, visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo negli scorsi mesi penalizzandolo. Florian ha grandi qualità e solo 28 anni, non dimentichiamocelo, ma in questo momento rischia di dover rinnovare col Marsiglia a cifre anche inferiori a quelle che percepisce". Il contratto del campione del mondo francese con il Marsiglia scade tra tre mesi: i rossoneri monitorano la situazione. Intanto cambia il calcio in tv con la Serie A a Dazn. Ecco tutto quello che c'è da sapere.