Calciomercato Milan, sfumato Boniface. Il suo post social e una certezza

Victor Boniface non diventerà un giocatore del Milan in questa finestra di calciomercato. Club non convinto dalle sue condizioni fisiche
Daniele Triolo 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000, non diventerà un giocatore del Milan in questa finestra di calciomercato. L'ex Union Saint-Gilloise e Bodø/Glimt, infatti, ha lasciato ieri la città di Milano per far ritorno in Germania, a Leverkusen, dopo due giorni di visite.

Lo staff medico rossonero, infatti, ha accertato come le condizioni del ginocchio destro, operato per due volte per la rottura del legamento crociato, prima nel 2019 e poi nel 2020, non siano ottimali. Da qui, la decisione di non accettare il rischio e di rinunciare all'affare già sistemato con il Bayer Leverkusen sulla base di un trasferimento in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 24).

Nel post social non ce l'aveva con le due società

Sui social, ha chiosato la 'rosea', Boniface ha pubblicato un post di difficile interpretazione. In cui, ad ogni modo, sembrava avercela più con le critiche dei suoi connazionali che con i club per la trattativa saltata. La certezza, ad ogni modo, è che il bomber africano non vestirà la maglia dei rossoneri di Massimiliano Allegri, già tornati a battere altre piste.

