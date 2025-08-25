Calciomercato Milan, Allegri ha chiesto tre rinforzi: ecco i loro nomi

Vertice di calciomercato, ieri, a 'Casa Milan', dove l'allenatore Massimiliano Allegri ha analizzato - nel faccia a faccia avuto con i dirigenti - le caratteristiche degli elementi della rosa a sua disposizione. Sottolineando le lacune dell'organico, Allegri ha chiesto tre rinforzi alla società, avanzando tre specifiche richieste. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.