Calciomercato Milan, Allegri ha chiesto tre rinforzi: ecco i loro nomi

Allegri, però, ha chiesto comunque all'amministratore delegato Giorgio Furlani e al direttore sportivo Igli Tare di prendergli tre giocatori, uno per reparto. Per l'attacco, reparto in cui intervenire più tempestivamente, anche soltanto dal punto di vista numerico, Allegri vuole Dušan Vlahović, serbo classe 2000 in uscita dalla Juventus.
Di tutta risposta, il Milan ha invece accelerato i negoziati con lo Sporting Lisbona per chiudere Conrad Harder, danese classe 2005 seguito anche dal Rennes. Per il 'CorSera', si tratta di un profilo già bloccato da tempo e che non suscita l’entusiasmo del tecnico Allegri.
Ma il Milan, comunque, investirà 25 milioni di euro per un ragazzo che in Portogallo era la riserva di Viktor Gyökeres prima e di Luis Suárez adesso. Ci sarà la possibilità di continuare a sognare un altro centravanti di livello, ovvero il serbo della Juve, qualora si trovasse una quadra economica su cartellino e contratto? Lo vedremo in questi giorni.
Vuole Vlahović, arriva Harder. Sugli altri innesti, poi ...—
Manca, poi, un centrale difensivo. Allegri vuole un marcatore puro, non un braccetto. Per il quotidiano nazionale, qui l'allenatore livornese non si sarebbe sbilanciato su nomi precisi. Ma il suo identikit conduce a profili come Merih Demiral (Al-Ahli) e Kim Min-Jae (Bayern Monaco).
Per concludere, il centrocampo: qualora Yunus Musah dovesse andare all'Atalanta, Allegri (che vuole tenere, invece, Alexis Saelemaekers) vorrebbe che si aprissero le porte per l'arrivo in rossonero di Adrien Rabiot, in uscita dall'Olympique Marsiglia. Il Milan nega che dopo Harder siano previsti altri innesti, ma a una settimana dal gong l’impossibile può diventare possibile.
