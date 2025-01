Calciomercato Milan, serve un centrocampista: ecco le due ipotesi

Come scrive 'Tuttosport' in edicola, il Milan non punta solamente a Kyle Walker. Dal calciomercato potrebbe arrivare anche un centrocampista

Emiliano Guadagnoli Redattore 19 gennaio 2025 (modifica il 19 gennaio 2025 | 11:46)

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbe concentrati sui cambi in attacco. In uscita Okafor e Jovic e occhi sul possibile colpo Joao Felix. Non solo, il Diavolo potrebbe rinforzare la squadra anche in difesa e a centrocampo. Pronta la partenza di Tomori e l'arrivo di Walker. Tanti i nomi già usciti per la mediana rossonera, anche se al momento non sembra esserci un vero favorito per potere arrivare alla corte di Sergio Conceicao. Ecco le ultime novità sul reparto.

Calciomercato Milan, due ipotesi per il centrocampo: ecco di chi si tratta — Come scrive 'Tuttosport' in edicola, il Milan non punta solamente a Kyle Walker. Nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbero anche un attaccante e un mediano. Per il centrocampo, il quotidiano fa due nomi: Bondo del Monza e Gourna-Douah del Salisburgo. Entrambi sono Under, ovvero nati dopo il primo gennaio 2003 e quindi non peserebbero nella compilazione delle liste. Un vantaggio importantissimo visto che il Milan ha le lista piene e fa fatica a vendere i vari Okafor e Jovic. In attacco i nomi restano due: Joao Felix e Giovanni Reyna, entrambi proposti da Jorge Mendes. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: parole che pesano! Messaggi forti alla squadra. E sul mercato...>>>