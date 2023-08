Calciomercato – Schira: “Taremi, Milan e agenti ottimisti per l’accordo”

C'è ottimismo per il passaggio di Mehdi Taremi al Milan in questo calciomercato estivo. Ecco le ultime news dal giornalista Nicolò Schira

Giungono novità importanti sulla trattativa che potrebbe portare nelle prossime ore Mehdi Taremi dal Porto al Milan : sarebbe il decimo colpo del Diavolo di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan: così Schira sui negoziati per Taremi

Il giornalista sportivo Nicolò Schira, esperto di mercato, è infatti tornato a parlare della trattativa per Taremi al Milan dopo le news già fornite di primo mattino. Ecco gli ultimi aggiornamenti, così come riferiti in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.