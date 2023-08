Calciomercato – Di Marzio: “Milan, ottimismo per Taremi. Anche se …”

Il bomber iraniano, classe 1992, andrà in scadenza di contratto con il Porto il prossimo 30 giugno 2024 e il Milan, per rilevarlo, vorrebbe fare leva su questo. Nella notte, il Diavolo ha alzato la propria offerta ai lusitani, portandola a 15 milioni di euro. Per Di Marzio, c'è ottimismo per la buona riuscita di questa trattativa.

Il Milan ha capito che il Porto potrebbe accettare l'offerta di 15 milioni di euro. Con termini e tempistiche di pagamento differenti, però. Per il giornalista di 'Sky Sport', non c'è ancora un accordo ma si lavora per ottenerlo. Il tempo stringe dato che bisogna anche tenere conto dei tempi tecnici e burocratici, considerando che Taremi è un calciatore extracomunitario.

Un altro tema sarà quello del 15% sulla vendita che spetterebbe al calciatore. Da capire dunque se Taremi vuole rinunciarvi oppure no. Nel caso in cui domani si dovesse riuscire a chiudere la trattativa, ci sarebbe il via libera per il passaggio di Lorenzo Colombo in prestito al Monza. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>