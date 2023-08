Calciomercato – Dalla Spagna: “Milan a un passo da Taremi”. Le ultime

Mehdi Taremi sarebbe vicino a lasciare il Porto per il Milan in questo calciomercato estivo. Ecco cosa ha scritto nella notte Matteo Moretto

Porto e Milan stanno trattando per il trasferimento di Mehdi Taremi in rossonero in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il centravanti iraniano, classe 1992, è l'elemento individuato dal Diavolo per alternarsi con Olivier Giroud quale punto di riferimento offensivo del 4-3-3 di mister Stefano Pioli.