Calciomercato – Schira: “Taremi è ad un passo dal Milan”

Mehdi Taremi sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. Può iniziare il countdown per il Diavolo?

Mehdi Taremi sembra davvero molto vicino ad indossare la maglia del Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato, il centravanti iraniano, classe 1992 , sarebbe infatti ad un passo dall'arrivo nel club di Via Aldo Rossi: lo ha scritto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

Per Schira, dunque, Taremi si trasferirà dal Porto al Milan 'last minute' per 15 milioni di euro più bonus. Per il giocatore, che non vede l'ora di arrivare a Milano, pronto un contratto di tre anni, con scadenza 30 giugno 2026, da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>