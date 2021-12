Calciomercato Milan – Schira: “Proposti Yeboah e Luiz Henrique”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kelvin Yeboah (Sturm Graz) e Luiz Henrique (Fluminense) proposti di recente al Diavolo

Il calciomercato invernale è alle porte. Ed il Milan , come ormai noto, acquisterà un difensore per sostituire l'infortunato Simon Kjær . I dirigenti rossoneri, però, staranno attenti ad ogni possibile occasione che il panorama calcistico italiano ed internazionale potrà offrire.

Nicolò Schira, collega solitamente molto bene informato sulle vicende di mercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale su 'Twitter' ha evidenziato come, dalle parti di 'Casa Milan', siano stati proposti ben tre calciatori all'attenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare, eventualmente, l'organico di mister Stefano Pioli per gennaio.