Calciomercato Milan – Un difensore a gennaio: ecco i nomi sul taccuino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo, per la sessione invernale di trattative, vuole prendere un sostituto di Simon Kjær

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato delle possibili mosse del Milan nel calciomercato di gennaio, sottolineando come l'infortunio e la conseguente operazione al ginocchio di Simon Kjær impongano al club di Via Aldo Rossi di acquistare un difensore di livello.

I soli Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, infatti, non possono bastare per arrivare in sicurezza al termine del campionato di Serie A. Per il quotidiano generalista il candidato numero uno, in casa Milan, alla sostituzione di Kjær sarebbe Nikola Milenković, classe 1997, centrale serbo sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2023.