Calciomercato Milan – Piace Luiz Henrique: ecco quanto costa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luiz Henrique, esterno offensivo del Fluminense, diventerebbe l'alternativa di Alexis Saelemaekers

In patria Luiz Henrique è paragonato da alcuni a Rivaldo , da altri a Ricardo Kaká . Ad ogni modo, il ragazzo si è già messo in luce come uno degli attaccanti più promettenti della nuova generazione. Ala destra di ruolo, di piede sinistro, Luiz Henrique sa arrivare al gol con grande naturalezza.

Per la 'rosea', non è da escludere che il Milan investa su Luiz Henrique nel calciomercato di gennaio. Andando, così ad occupare quello 'slot' per un calciatore extracomunitario ancora libero per l'annata in corso. Per cedere il suo gioiello, nel giro anche della 'Seleção' Under 21, il Fluminense chiede 12 milioni di euro. Una cifra tutto sommato sostenibile per un talento di questa età e con queste prospettive.