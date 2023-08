Calciomercato Milan – Schira: “Calafiori piace, ma…”

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan si è reso protagonista soprattutto a livello di entrate, ma anche le uscite sono state diverse ed importanti. In cima alla lista dei partenti al momento ci sarebbe Fodé Ballo-Touré . Uno dei nomi che potrebbero sostituirlo è quello di Riccardo Calafiori , ex terzino della Roma oggi in forza al Basilea . Ecco le ultime novità.

"Alcuni club italiani (Milan e Bologna) hanno mostrato interesse per Riccardo Calafiori nelle ultime settimane". Queste le sue parole, poi continua. "Il coach Timo Schultz non vuole perdere il suo terzino sinistro titolare". Infine Schira parla anche della possibile richiesta del Basilea, che potrebbe essere tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Per questo, per il Milan, potrebbe essere un'operazione più complessa del previsto.