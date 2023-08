Calciomercato Milan – Terzino: sfida tra Calafiori e Mazzocchi

Il calciomercato del Milan è stato molto intenso nel mese di luglio con i rossoneri che hanno rivoluzionato la rosa, con tantissimi innesti portati in rosa. Il reparto che ha visto meno cambiamenti è quello della difesa. In porta è arrivato Sportiello e partito Vasquez, mentre in difesa i rossoneri hanno prestato Gabbia al Villarreal. L'edizione odierna di Tuttosport parla anche delle possibili mosse del Milan proprio in difesa, dove potrebbero arrivare dei cambiamenti.