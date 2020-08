Calciomercato Milan – Schick si allontana senza Rangnick: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il nome di Patrik Schick si è allontanato ormai in maniera definitiva. Il mancato arrivo di Ralf Rangnick al Milan ha stoppato a trattativa, in quanto era proprio il tedesco ad aver fatto il nome del giocatore di proprietà della Roma. Rangnick voleva approfittare del mancato accordo tra i giallorossi e il Lipsia per portarlo con sé a Milano. Sfumata questa possibilità è successa la stessa cosa anche per il trasferimento del ceco in rossonero.

