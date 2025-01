Calciomercato Milan, Santiago Gimenez in salita. Rispunta Joao Felix

La strada per arrivare a Santiago Gimenez, secondo quanto scrive 'Il Corriere della Sera', è in salita e piena di buche. Il Feyenoord è un osso duro per quanto riguarda il calciomercato e difficilmente farà sconti per l'attaccante messicano. Il Milan avrebbe individuato nella punta il colpo perfetto per coprire la mancaza di gol di Abraham e Morata. Nonostante il lavoro dell'agente Rafaela Pimenta e la volontà del ragazzo di andare al Milan, il muro olandese non sarebbe ancora crollato. Il management rossonero avrebbe presentato una proposta inferiore ai 30 milioni per il centravanti che è coperto da una clausola rescissoria da 50 e non cedibile per meno di 45.