Calciomercato Milan, prima proposta per Joao Felix: i dettagli e la risposta

Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe presentato una prima proposta al Chelsea per Joao Felix. Da qualche giorno a questa parte, infatti, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un rinforzo in attacco. Si era fatto il nome di Marcus Rashford, che però per motivi economici e di slot per gli extra-comunitari già esauriti, è stato accantonato. Nelle ultime ore è tornato in voga quello di Santiago Gimenez, per cui però l'affare con il Feyenoord sembra molto complicato. Ed ecco che il lusitano, per quanto non sia un attaccante centrale, potrebbe essere una soluzione interessante per questo calciomercato invernale.